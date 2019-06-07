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'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İstanbul biliyorsunuz, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde gönül belediyeciliği ile tanıştı. İnşallah yeni bir 25 yıllık dönemle de sayın Binali Bey ile tanışacak. 23 Haziran'dan sonra da Binali başkanımızla belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız
 07 Haziran 2019 20:53
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'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul biliyorsunuz, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde gönül belediyeciliği ile tanıştı. İnşallah yeni bir 25 yıllık dönemle de Sayın Binali Bey ile tanışacak. 23 Haziran'dan sonra da Binali Başkanımızla belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız." dedi.

Kurum, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonulular için yapılması gereken her konuda gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarihi alanların dönüşümünü yapıp gün yüzüne çıkarmak için gerçekleştirdikleri önemli çalışmaları daha önce paylaştıklarına dile getiren Kurum, Kale'den Nasrullah Camisi'ne kadar olan alanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılabilecek ne kadar bina varsa dönüşümünü hayata geçireceklerini belirtti.

Kentsel dönüşüm için rezerv konutlar yaptıklarını anlatan Kurum, "Çevre yolu üzerinde 800 rezerv konut üretiyoruz. Kentsel dönüşüm içerisinde bulunan vatandaşlarımız ister kendi alanında ister rezerv konutlara gidecek. Tüm Türkiye'deki kentsel dönüşümü bu çerçevede yürüteceğiz. Onların rızası olmayan hiçbir işi ne yapacağız ne de yapılmasına müsaade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her ile bir millet bahçesi sözü verdiklerini hatırlatan Kurum, Kastamonu'ya verdikleri sözü de en kısa sürede yerine getireceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuna uygun olarak bu çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Kurum şöyle devam etti:

"İstanbul biliyorsunuz, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde gönül belediyeciliği ile tanıştı. İnşallah yeni bir 25 yıllık dönemle de Sayın Binali Bey ile tanışacak. 23 Haziran'dan sonra da Binali Başkanımızla belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız. İstanbul'a 235 milyarlık iş yaptık. Kastamonu'muza 15 milyarlık iş yaptık. Bizim sözlerimiz vaatlerde kalmadı, hepsi uygulandı. Bu noktada İstanbul'umuzun çok büyük şansı var. 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran, en zor günlerde bile motivasyonunu eksik etmeyen Binali Yıldırım ağabeyimiz var. Başbakanımız var, Meclis Başkanımız var. İstanbul için çok önemli bir şans. Binali ağabeyimizle birlikte İstanbullu hemşehrilerimiz için uyumla çalışacağız."

Bakan Kurum, Binali Yıldırım'ın her zaman hizmetten yana olduğunu vurgulayarak, "Binali Yıldırım deyince bizim aklımıza sadakat ve çalışkanlık geliyor. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde yaptığı tünellerden geçip buraya geliyoruz. Bayrama geldiğinizde 4-5 saatte gelebileceğiniz yollar çok daha kısa mesafelere düştü. 23 Haziran'dan sonra İstanbul için, İstanbul'un ulaşımı, kentsel dönüşümü, millet bahçeleri için kendisiyle ağabey kardeş uyumu içinde çalışıp İstanbullu kardeşlerimize hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı
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