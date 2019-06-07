1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi.
 07 Haziran 2019 21:33
Yazdır
Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi.

Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dolu dolu geçtiğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan icap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul, Türkiye, Türkiye, İstanbul demek. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu'nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer. İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin ortak geleceği. Kastamonulu hemşehrilerim hem sosyal hem de iş hayatında İstanbul'da çok faaller. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran seçimlerinde Kastamonuluların hep desteğini gördüm. Bu desteğin bugünlerde artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu destek için teşekkür ediyorum. Bayram için gelen Kastamonulu hemşehrilerimin de 23'ünde İstanbul'a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul'un Kastamonu'ya ihtiyacı var."

Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Kastamonu Başkanlığı ziyaretinin ardından Nasrullah Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Ersoy, Kurum ve Yıldırım, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum
07 Haziran 2019 22:46		 İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
07 Haziran 2019 22:34
Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota
07 Haziran 2019 21:51		 Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi
07 Haziran 2019 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
07 Haziran 2019 20:57		 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'
07 Haziran 2019 20:53
Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota
07 Haziran 2019 20:37		 Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak
07 Haziran 2019 20:10
HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz
07 Haziran 2019 19:45		 S-400'lerin teslimine 2 ay içerisinde başlanacak
07 Haziran 2019 19:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum22:34 - İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı21:52 - Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor21:51 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota21:47 - Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu21:43 - Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi21:33 - Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması21:26 - Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi20:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu20:53 - 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'
20:37 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota20:35 - Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı20:13 - Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu20:10 - Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak19:59 - Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı19:55 - TBMM'ye Koruma Polisi alınacak19:45 - HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz19:34 - Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Katran sabunu 2
Güzel biten son yoktur 4
panathiniakos 1
s-400 füze savunma sistemi 1
yks 2
dişileri melek sanmak 5
Mansa musa 2
melekleri dişi sanmak 2
bayram ertesi diyeti 4
teslim olmak 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam