1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığa çağırarak nota verdi.
 07 Haziran 2019 21:51
Yazdır
Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın ardından Orok köyüne giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fıratı'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum
07 Haziran 2019 22:46		 İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
07 Haziran 2019 22:34
Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması
07 Haziran 2019 21:33		 Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi
07 Haziran 2019 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
07 Haziran 2019 20:57		 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'
07 Haziran 2019 20:53
Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota
07 Haziran 2019 20:37		 Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak
07 Haziran 2019 20:10
HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz
07 Haziran 2019 19:45		 S-400'lerin teslimine 2 ay içerisinde başlanacak
07 Haziran 2019 19:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum22:34 - İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı21:52 - Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor21:51 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota21:47 - Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu21:43 - Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi21:33 - Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması21:26 - Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi20:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu20:53 - 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'
20:37 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota20:35 - Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı20:13 - Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu20:10 - Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak19:59 - Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı19:55 - TBMM'ye Koruma Polisi alınacak19:45 - HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz19:34 - Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tutuşmuş beraber 1
kükürtlü sabun 1
valery legasov 1
Güzel biten son yoktur 4
Yanlış anlaşılmak 4
bayram ertesi diyeti 4
uçurmak 2
sakarya'da trafik polisiyle tartışan kadın 3
Gölge ve kemik 1
ücretsiz ulaşım 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam