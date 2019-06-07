1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.
 07 Haziran 2019 21:52
Yazdır
Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
07 Haziran 2019 21:47		 Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi
07 Haziran 2019 21:43
Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu
07 Haziran 2019 20:13		 Dünyanın en sağlıklı ülkesi belli oldu
07 Haziran 2019 17:53
Açık havada yağmur altında cuma namazı
07 Haziran 2019 17:35		 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
07 Haziran 2019 17:30
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2019 15:54		 Verimli böğürtlen hasadına sazlı kutlama
07 Haziran 2019 15:45
Şehit oğullarının adını taşıyan üst bölgesini ziyaret ettiler
07 Haziran 2019 15:36		 Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu
07 Haziran 2019 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum22:34 - İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı21:52 - Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor21:51 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota21:47 - Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu21:43 - Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi21:33 - Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması21:26 - Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi20:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu20:53 - 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'
20:37 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota20:35 - Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı20:13 - Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu20:10 - Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak19:59 - Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı19:55 - TBMM'ye Koruma Polisi alınacak19:45 - HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz19:34 - Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim sistemi 1
insanın kendisine zarar vermesi 2
melekleri dişi sanmak 2
aleksandr akimov 1
Gölge ve kemik 1
Empoze etmek 7
Nasıl olsa 2
s-400 füze savunma sistemi 1
valery legasov 1
ücretsiz ulaşım 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam