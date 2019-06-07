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UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya üzerinde 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı.
 07 Haziran 2019 23:25
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UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya üzerinde 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı.

UNICEF, 82 ülkeden aldığı verilerle, ilk kez çocuk damatlar hakkında rapor hazırladı.

Rapora göre, dünyada 115 milyon çocuk damat bulunuyor. Bu çocuklardan 5'te 1'i 15 yaşından önce evlendiriliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 28 ile en yüksek çocuk damat oranına sahipken, bu ülkeyi yüzde 19 ile Nikaragua ve yüzde 13 ile Madagaskar takip ediyor.

Öte yandan, çocuk yaşta evlendirilen toplam çocuk sayısı ise 765 milyonu buldu.

Şu anda 20-24 yaş aralığındaki 5 kadından 1'i 18 yaşından önce evlendirilirken, bu oranın erkeklerde 30'da 1 olduğu görüldü.

- "Erken yaşta evlilik, insanların çocukluğunu çalıyor"

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken yaşta evlilik, insanların çocukluğunu çalıyor." ifadesini kullandı.

Çocuk damatların, yetişkinlerin sorumluluğunu üstlenmeye zorlandığına işaret eden Fore, "Erken yaşta evlilik, erken yaşta babalığı getiriyor. Bunun yanı sıra, çocuklara aileyi geçindirmek, eğitimi yarıda kesmek ve çalışmak zorunluluğu yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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