8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
|08 Haziran 2019 00:02
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze namazına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
(Denizli 13.10/14.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da halka buluşacak, taziye ve esnaf ziyareti yapacak, Başakşehir'de muhtarlarla ve halkla bir araya gelecek.
(İstanbul/13.00-20.15)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, Kartal'da dernek ziyareti gerçekleştirecek, Pendik'te taksicilerle buluşacak.
(İstanbul/10.00-20.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.
(Japonya)
2- Sayısal Loto çekilişi yapılacak.
(Ankara/21.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
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