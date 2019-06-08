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8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 08 Haziran 2019 00:02
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8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze namazına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Denizli 13.10/14.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da halka buluşacak, taziye ve esnaf ziyareti yapacak, Başakşehir'de muhtarlarla ve halkla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00-20.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, Kartal'da dernek ziyareti gerçekleştirecek, Pendik'te taksicilerle buluşacak.

(İstanbul/10.00-20.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Japonya)

2- Sayısal Loto çekilişi yapılacak.

(Ankara/21.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)
Anadolu Ajansı
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