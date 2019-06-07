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Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan haksızlıklara 23 Haziran akşamı milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini kaydetti.
 07 Haziran 2019 23:58
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Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan haksızlıklara 23 Haziran akşamı milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini kaydetti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen sivil toplum kuruluşları toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ziyarete geldiğimizde bugüne kadar ki yapılmış ve bundan sonraki yapılmış işleri, valimizle belediye başkanımızla beraber istişare ettik. AK Parti iktidarı döneminde Kastamonu'muza 15 milyar liralık yatırım yapılmış ve bu yatırımın büyük bir kısmını da bakanlığınız döneminde Binali Yıldırım Bey yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de, 2,5 liralık yatırım yaptık. Yapmış olduğumuz istişareler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir müjdesi vardı. Kuzeykent Mahallesinde 240 bin metrekarelik alanda, millet bahçesi yapılmasını başlattık ve projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği süreçte; kentsel dönüşümle alakalı Kastamonu'da atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracak, Nasrullah Camii ile kale önündeki metruk binaların onarımı ve eski binaların restorasyonu ile deprem riski olan binaların dönüştürülmesi için kararlarımızı aldık. Vatandaşımızın da içinde olduğu onların da rızası çerçevesinde, onların talepleri doğrultusunda, Kastamonu'ya önemli bir proje kazandıracağız. Kentsel dönüşümümüz Kastamonu için hayırlı uğurlu olsun. Hem katı atık depolama tesisi hem de atık su arıtma tesisi noktasında Kastamonu'muzun ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara ilişkin de, çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hızlı bir şekilde Kastamonu'yu marka şehir haline getirecek o projeleri, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu anlamda, İstanbul'umuz can ciğerimiz, 25 yıldır AK Parti belediyeciliğine gönül veren şehrimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlattığı süreçte, 25 yıldır yönetiliyor ve İnşallah; yeni bir 25 yıla da Binali Başkanla başlayacağız" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"23 Haziran akşamı İstanbul'a yeni bir 25 yılı, inşallah kazandıracağız. Yüksek Seçim Kurulu yapılan haksızlıklar nedeniyle 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal ettiler ve 23 Haziran'da yeni bir seçim yapma kararı aldılar. Gelinen süreçte yapılan haksızlıkları inşallah 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta verecektir. Ama şunu söylemem gerekir ki; biz Ulaştırma Bakanlığı yapmış olduğu dönemde, Başbakanlık yapmış olduğu dönemde, yine meclis başkanlığı yapmış olduğu dönemde, Binali Başkanımızla; Başbakanımızla; Binali abimizle, hep projeleri konuştuk, hep icraatları konuştuk, dedikodulara kulak asmadık ve vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak; o tünelleri, yolları yapacak, projeleri gördük. Ve kendisinden o örnekleri aldık. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 23 Haziran'dan sonra diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Binali Başkanımızla, altyapıdan üst yapıya; kentsel dönüşüme, vatandaşımızla omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu projeleri yapmak istiyoruz. Çünkü biz başkanımızdan, Binali abimizden hep proje gördük. İcraat gördük, hiçbir zaman dedikoduya kulak asmadı. 15 Temmuz'da bile, o projelerinden birinde karargah kurdurdu, kendisi anlattı. Biz, Kastamonulu kardeşlerimizden, 17 yıldır Cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında duran, sadece iş üreten, hep işle meşgale olmuş, işle emhal olmuş değerli başkanımıza; Kastamonulu kardeşlerimizden destek istiyor ve 23 Haziran'da inşallah Binali Başkanımızı İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmak istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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