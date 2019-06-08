Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
|08 Haziran 2019 00:00
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de balık avlarken oltası elektrik tellerine takılan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Cafer Yıldız (50) Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e balık avlamak için geldi. Demirkapı deresi Haros mevkiindeki derede balık avlayan Yıldız'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak yere yığılan Yıldız'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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