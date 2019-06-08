'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
|08 Haziran 2019 00:08
|Yazdır
NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, S-400 hava savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışamayacaklarını söyledi. Rus yapımı S-400'lerin F-35 savaş uçaklarının yeteneklerinden yararlanmaya çalışacağını iddia etti.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da devam eden GLOBSEC 2019 Forum'unda konuşan NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, "S-400'ler NATO'nun birlikte çalışabileceği bir sistem değil, birlikte çalışabileceği sistemle aynı dili konuşuyor mu? NATO'da bulunan kaynaklarla iletişim kuruyor mu? Yani NATO'nun dilini kullanıyor mu? Hayır! S-400'ler, NATO'nun dilini kullanmıyor" ifadelerini kullandı.
Wolters, S-400 hava savunma sisteminin beraber çalışması durumunda F-35'lerin yeteneklerinden yararlanacağını da iddia etti. Wolters, NATO'nun F-35 jetlerinin yeteneklerini Ruslarla paylaşmakla ilgilenmediğin vurguladı. Ankara'nın Rus S-400'leri alma kararının NATO ile Türkiye arasındaki gerginlikleri arttırmasına rağmen Wolters, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir stratejik ortağı olduğunu söyledi. Wolters, ittifakın Türkiye'yle iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğini umduğunu belirtti.
Wolters'ın bu açıklaması, Avrupa ve NATO Politikaları Savunma Sekreteri Yardımcısı Vekili Andrew Winternitz'in, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ABD tarafından kabul edilemez bir risk oluşturacağını belirtmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2019 00:02
|Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir
07 Haziran 2019 23:58
|31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon İstanbullu
07 Haziran 2019 23:49
|Soylu, tatilde hayatını kaybeden vatandaş sayısını açıkladı
07 Haziran 2019 23:28
|UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi
07 Haziran 2019 23:25
|Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum
07 Haziran 2019 22:46
|İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
07 Haziran 2019 22:34
|Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota
07 Haziran 2019 21:51
|Yıldırım: Benim tercihim programın stüdyoda yapılması
07 Haziran 2019 21:33
|Bakan Soylu'dan Akşener'e vali tepkisi
07 Haziran 2019 21:26