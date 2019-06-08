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Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde otomobilinin sürücüsünün, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, aralarında 5'i çocuk olan 8 kişi yaralandı.
 08 Haziran 2019 06:13
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Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde otomobilinin sürücüsünün, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, aralarında 5'i çocuk olan 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sularında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tünel geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iddiaya göre seyir halindeki sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 RJ 5171 plakalı otomobil, makas atmaya çalıştığı sırada orta şeritte seyreden 33 CNT 40 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Otomobil ise çarpmanın ardından bariyerlere vurdu.

Makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Ortalığın savaş alınanına döndüğü kazada, 5'i çocuk 9 kişi yaralanırken, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü yaralı şekilde olay yerinde kaçtığı ileri sürüldü.

Polis kaçan sürücüyü her yerde arıyor

Olay yerindeki sağlık ekipleri ve vatandaşlar ise yaralının olup olmadığını öğrenmek için otomobil altında yaralı arama yaptı. Panelvan araçtan valizlerin ve eşyaların savrulduğu görüldü.

Yaralıların kaldırılmasının ardından temizlik görevlileri yolda çalışma yaptı. Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Makas attığı ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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