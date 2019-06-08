1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 08 Haziran 2019 06:30
Yazdır
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TANAP'tan tarih fışkırdı
08 Haziran 2019 07:15		 Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı
08 Haziran 2019 06:13
Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
08 Haziran 2019 00:00		 Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar: 2020'de başlıyor
07 Haziran 2019 21:52
Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
07 Haziran 2019 21:47		 Kocaeli'de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi
07 Haziran 2019 21:43
Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu
07 Haziran 2019 20:13		 Dünyanın en sağlıklı ülkesi belli oldu
07 Haziran 2019 17:53
Açık havada yağmur altında cuma namazı
07 Haziran 2019 17:35		 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
07 Haziran 2019 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:10 - Üst geçitten yola düştü, araç altında ezilerek can verdi07:30 - Ticaret savaşları dengeyi bozuyor07:15 - TANAP'tan tarih fışkırdı07:10 - Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi07:00 - ABD'den kritik S-400 adımı06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı06:13 - Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı06:12 - ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Bakan Akar'a mektup03:56 - İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir'de trafik denetimine katıldı00:08 - 'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
00:05 - Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor00:02 - 8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti23:58 - Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir23:49 - 31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon İstanbullu23:28 - Soylu, tatilde hayatını kaybeden vatandaş sayısını açıkladı23:25 - UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi22:46 - Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir'de trafik denetimine katıldı
8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ticaret savaşları dengeyi bozuyor
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı
Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tutuşmuş beraber 1
Binary sistem 1
Güzel biten son yoktur 4
sakarya'da trafik polisiyle tartışan kadın 3
valery legasov 1
Türkiye Fransa maçı 2
kitap kokusu 2
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
Katran sabunu 2
teslim olmak 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam