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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi
 08 Haziran 2019 08:27
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Anadolu Ajansı
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