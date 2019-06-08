1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti

Yalnız yaşadığı 28. kattaki dairenin penceresinden düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Baldur G. yaşamını yitirdi
 08 Haziran 2019 08:29
Yazdır
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti

Başkentte yalnız yaşadığı 28. kattaki dairenin penceresinden düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Baldur G. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Baldur G, gece 02.00 sıralarında Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanın 28'inci katındaki evinin penceresinden düştü.

Hakan Baldur G'yi yerde hareketsiz halde gören sitenin güvenlik görevlileri ile çevredekiler, 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Baldur G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine gelen polis de olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Hakan Baldur G'nin yaşadığı dairede ve güvenlik şeridiyle çevrilen düştüğü alanda araştırma yaptı.

Ankara Batı Adliyesi 1. İş Mahkemesinde görevli bir hakimin oğlu olduğu öğrenilen Hakan Baldur G'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üst geçitten yola düştü, araç altında ezilerek can verdi
08 Haziran 2019 08:10		 Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı
07 Haziran 2019 20:35
Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı
07 Haziran 2019 19:59		 Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
07 Haziran 2019 19:34
İstanbul'da emlak sahteciliğine 2 tutuklama
07 Haziran 2019 19:23		 Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi
07 Haziran 2019 18:42
Anne oğul cinayetini tırnaktaki doku örnekleri aydınlattı
07 Haziran 2019 17:17		 Bıçakla muhtar yaralayan zanlıya tutuklama
07 Haziran 2019 17:10
Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü
07 Haziran 2019 16:28		 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı
07 Haziran 2019 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mansa musa 2
valery legasov 1
anatoly dyatlov 1
Gülerek üzülen insan 2
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 2
Binary sistem 1
teslim olmak 5
Altın çilek 1
Empoze etmek 7
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam