28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
|08 Haziran 2019 08:29
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Başkentte yalnız yaşadığı 28. kattaki dairenin penceresinden düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Baldur G. hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Baldur G, gece 02.00 sıralarında Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanın 28'inci katındaki evinin penceresinden düştü.
Hakan Baldur G'yi yerde hareketsiz halde gören sitenin güvenlik görevlileri ile çevredekiler, 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Baldur G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine gelen polis de olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Hakan Baldur G'nin yaşadığı dairede ve güvenlik şeridiyle çevrilen düştüğü alanda araştırma yaptı.
Ankara Batı Adliyesi 1. İş Mahkemesinde görevli bir hakimin oğlu olduğu öğrenilen Hakan Baldur G'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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