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Kişisel verileri koruma için bin 200 okula kulüp

Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda toplumda farkındalık oluşturulması için yaklaşık bin 200 okulda 'kişisel verileri koruma kulüpleri' oluşturuldu. Online platformlarda uğrayacakları mağduriyetler konusunda bilinçlendirilen çocuklar için özel materyaller hazırlanıyor
 08 Haziran 2019 08:53
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Kişisel verileri koruma için bin 200 okula kulüp

Çocuklar arasında akıllı cihazların kullanım oranı oldukça yüksek. Çocuklar söz konusu akıllı cihazları kullanırken sosyal medya gibi çevrim-içi ve dijital ortamlardaki risklere karşı savunmasız kalıyor.

Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda öncelikle çocuklara, kendi kişisel verisini en iyi yine kendisinin koruyabileceği fikrini aşılamaya, bu konudaki bilinç düzeyini arttırmaya çalışılıyor.

BÜYÜKLERİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMALI

Çocuklar kişisel verilerin işlenmesi noktasındaki önemli risklerin ve bunlara karşı alınabilecek basit önlemlerin bilincinde olunması gerektiği belirtiliyor. Örneğin mobil uygulamalar, sosyal medya kullanımı, e-ticaret gibi akıllı cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, bu işlemlerin yapıldığı platformların akıllı cihazdaki hangi bilgilere erişebildiğinin veya erişime izin verip vermediğinin farkında olunması, cihazlarda güçlü parolalar oluşturulması, aydınlatma ve gizlilikle ilgili metinlerin dikkatle okunması, sosyal medyada paylaşım yapılacaksa iki kere düşünülmesi ve büyüklerin görüşüne başvurulması önemli görülüyor.

OYUNA ÜYE OLMAK İÇİN VERİLER PAYLAŞILIYOR

Özellikle son yıllarda teknoloji ve internet sistemlerinin her eve girdiği ve akıllı cihazların nüfustan daha fazla olduğu Türkiye'de, cihazların yapısı da değişiyor ve daha hızlı, güçlü cihazlar kullanıma sunuluyor. Çocuklar ve gençler, oyun bilgisayarları ve diğer akıllı cihazlar aracılığıyla birçok oyun, uygulama ve sosyal medya platformları gibi materyalleri kullanıyor. Bu materyallerin kullanımı esnasında hesap açmak ve üye olmak amacıyla kendisine, ailesine veya arkadaşlarına ait kişisel verileri paylaşabiliyor.

TKİNLİKLER YAPILIYOR

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile bin 200 okulda "Kişisel Verileri Koruma Kulüpleri" kuruldu. Bu kulüpler aracılığıyla öğretmenler ve öğrencilerin kurumla birlikte yakın işbirliği içinde çalışması sonucunda, Kurum tarafından hazırlanan afiş, slogan ve etkinlikler Kurum internet sitesinde paylaşılıyor. Ayrıca okullarda düzenlenen etkinliklerde öğretmenler ve öğrencilerin yararlanabilmesi için onlara özel hazırlanan materyallerin kullanılması sağlanıyor. Bu kulüplerin öncülüğünde, ortaöğretim öğrencileri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum" slogan yarışması gerçekleştirildi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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