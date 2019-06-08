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Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
 08 Haziran 2019 09:15
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Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm detaylar kayıt altında

VIP Salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Rical Listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı defalarca ifade edilmesine rağmen kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri Ordu Valiliği tarafından tüm detaylarıyla kayıt altına alındı.

Olaylar o gün nöbetçi olan Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri T.Y., E.Y., M.G., M.Ö., O.N., E.Ö., C.K., V.Ç., E.A., E.D., K.G., B.T., Y.S.Y., F.B., Y.A., R.A., S.S., M.D., M.A., E.A., İ.G., T.G., U.D. tarafından tutanaklarla ve ifadelerle imza altına alınarak resmileştirildi.

Hakaretler tutanaklara girdi

Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı "Tayip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler", ayrıca polis memurlarına karşı "Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek" ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un, VIP girişinde bulunduğu esnada "Bu Vali il başkanı mı, AK Parti başkanı mı belli değil" ifadeleri tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi.

Seyit Torun itiraf etti

Olayın ulusal basında yer almasının ardından olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da, 07 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanından yapacağı seyahat öncesinde, Ordu'da uydudan yayın yapan TV52 ve Altaş TV televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Hakaret ettimse ben ettim" şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etti.

Bu açıklamalar üzerine Ordu Valiliği harekete geçti. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine saygıyla sunarız" denildi.

İhlas Haber Ajansı
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