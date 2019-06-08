Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
|08 Haziran 2019 09:45
|Yazdır
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı televizyon yayını için "Bir stüdyoda çekilsin. Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" sözlerine Uğur Dündar cevap verdi. Dündar, "Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur. Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim."" dedi.
Independent Türkçe'ye konuşan Dündar şunları söyledi: "Türkiye'de iki lider arasındaki son canlı yayın tartışması 2002 seçimlerinden hemen önce, en yüksek oyu alacağı anketlerde ortaya çıkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gerçekleşmişti ve onu ben yönetmiştim. Yayından sonra her iki lider bana içtenlikle teşekkür etmişlerdi. O yayının son derece dürüst ve adil bir yayın olduğu iki liderin de ortak görüşüydü."
Dündar, "Ben yarım asırdır televizyonculuk yapıyorum, yıllarca TRT'de çalıştım. 1990'larda da siyasi parti liderlerinin katıldığı açık oturumları ben yönetirdim" dedi. Programın bir stüdyoda yapılması fikrine destek veren Dündar, "Tabii ki bir ortak yayın düşünülmeli. Örneğin TRT İstanbul Televizyonu'nun stüdyoları kullanılabilir ve isteyen kanallar ortak yayınla bu programı seyircilerine yansıtabilir." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
08 Haziran 2019 10:09
|Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye
08 Haziran 2019 09:57
|Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
08 Haziran 2019 09:15
|ABD'den kritik S-400 adımı
08 Haziran 2019 07:00
|ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Bakan Akar'a mektup
08 Haziran 2019 06:12
|İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir'de trafik denetimine katıldı
08 Haziran 2019 03:56
|'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
08 Haziran 2019 00:08
|8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2019 00:02
|Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir
07 Haziran 2019 23:58
|31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon İstanbullu
07 Haziran 2019 23:49