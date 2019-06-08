Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
|08 Haziran 2019 10:09
|Yazdır
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olayın görüntülerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un oldukça agresif bir tutum takınması dikkat çekti.
Görüntülerde güvenlik görevlerinin Seyit Torun'u sakinleştirmekte zorlandığı gözleniyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı "Tayip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler", ayrıca polis memurlarına karşı "Bu sizlik bir durum değil, bunu it valinin yaptırdığını biliyorum" sözleri duyuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye
08 Haziran 2019 09:57
|Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
08 Haziran 2019 09:45
|Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
08 Haziran 2019 09:15
|ABD'den kritik S-400 adımı
08 Haziran 2019 07:00
|ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Bakan Akar'a mektup
08 Haziran 2019 06:12
|İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir'de trafik denetimine katıldı
08 Haziran 2019 03:56
|'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
08 Haziran 2019 00:08
|8 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2019 00:02
|Bakan Kurum: 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir
07 Haziran 2019 23:58
|31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon İstanbullu
07 Haziran 2019 23:49