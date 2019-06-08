5 şirkete petrol arama ruhsatı
|08 Haziran 2019 10:14
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 5 şirkete petrol arama ruhsatı verildi.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne (TPAO) Marmara Denizi'ndeki çeşitli sahalar için 524 ila 58 bin 759 hektar arasında değişen 7 saha 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
TPAO'ya Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 4 bin 149 ila 61 bin 455 hektar arasında değişen 12 kara sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve TPAO şirketleri Marmara Denizi'nin İstanbul sınırlarında bulunan 8 bin 442 hektarlık alana sekiz yıl süreyle yüzde 50 hisselerle müşterek bir adet petrol arama ruhsatı sahibi oldu.
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Denizli ve Muğla'da bulunan 61 bin 910 hektarlık alan için 5 yıl petrol arama ruhsatı verilirken, Protech Enerji Petrol Madencilik San ve Ticaret AŞ'ye Adıyaman ile Şanlıurfa'da 55 bin 554 hektarlık alan için petrol arama ruhsatı verilmesine karar verildi.
Era Enerji, Enerji Servisi Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne de Konya ve Niğde bölgelerindeki 15 bin 331 hektar saha için 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
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