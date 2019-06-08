İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı

Bu yılın ilk beş ayında İstanbul'daki tüm havalimanlarından icra edilen 275 bin 878 seferle 39 milyon 719 bin 547 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan, özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti.

Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk beş ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 8 milyon 538 bin 579, dış hatta 5 milyon 149 bin 847 olmak üzere 13 milyon 688 bin 426 yolcu ağırlandı.

"Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet verilmeye başlanan ve İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mayıs döneminde 9 milyon 958 bin 587 yolcu seyahat etti.

Beş aylık dönemde, iç hatta 2 milyon 506 bin 369, dış hatta 7 milyon 452 bin 218 yolcu bu havalimanını kullandı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde İstanbul'daki üç havalimanlarından uçan yolcu sayısı 39 milyon 719 bin 547 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde megakentteki havalimanlarını 40 milyon 524 bin 810 yolcu kullanmıştı.

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Bu yılın ocak-mayıs döneminde Atatürk Havalimanı'ndan 118 bin 241 sefer yapıldı.

Nisan ayında ticari uçuşlara kapanan havalimanında, iç hatta 32 bin 187, dış hatta 86 bin 54 sefer icra edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında, iç hatlarda 54 bin 128, dış hatlarda 37 bin 843 olmak üzere 91 bin 971 uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda ise bu dönemde toplam 65 bin 666 sefer icra edildi. Yapılan seferlerin 17 bin 214'ü iç hat, 48 bin 452'si dış hat oldu.

Hava yolu ulaşımında dünyada önemli merkezlerden biri olan İstanbul'daki tüm havalimanlarından 2019'un ilk 5 ayında iç ve dış hatta 275 bin 878 uçağın geliş-gidiş yaptığı belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan düzenlenen sefer sayısı 278 bin 663 olarak belirtilmişti.