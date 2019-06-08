Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist yakalandı
|08 Haziran 2019 11:23
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Lice ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubunun, bölgede araçla dolaştığı yönünde duyum alındığı bildirildi.
Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzerinde Akro Komu yol ayrımında, 4 Haziran'da yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği kaydedilen açıklamada, faaliyet esnasında aynı gün saat 17.00 sıralarında bahse konu şüpheli aracın emniyetli bir şekilde durdurulduğu, "Çektar Amed" kod isimli Ö.K. adlı teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandığı belirtildi.
Terörist Ö.K'nin soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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