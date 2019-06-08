Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan "Gerede Tüneli" tamamlandı. Tünel ile Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başkenti içmesuyu noktasında rahatlatacak "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi" ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak.

Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara'nın, 2050 yılına kadar nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen projenin resmi açılışı gelecek günlerde yapılacak.

Makineyle açılan 4,5 metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında yeterli su bulunması ve projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.