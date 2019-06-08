1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak'ta düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katılanlar 30 derecede karın keyfini sürdüler
 08 Haziran 2019 12:15
Yazdır
30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler

Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak'ta Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü organizesiyle başlatılan programda; Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra Köyü başlangıcından itibaren Kızılıramak'ı takip ederek 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı.

Yaklaşık 170 kilometrelik parkurda ki etkinliğe her yaştan doğasever katıldı. Kızılırmağın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda katılımcılar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu.

Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmeyen sporcular, doğal güzelliklerin içinde doğal dondurma yediklerini ifade ederek yaklaşık 30 derece sıcaklık altında karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul surları 'tehlike' altında
08 Haziran 2019 12:33		 Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak
08 Haziran 2019 11:44
İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı
08 Haziran 2019 11:05		 Kara yollarında durum
08 Haziran 2019 09:35
Sağlıksız ithal ürünlere sıkı takip
08 Haziran 2019 08:48		 Bayram tatilinde 12 milyarlık ekonomi oluştu
08 Haziran 2019 08:17
TANAP'tan tarih fışkırdı
08 Haziran 2019 07:15		 Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı
08 Haziran 2019 06:30
Makas attı kazaya sebep oldu: 2 ölü 8 yaralı
08 Haziran 2019 06:13		 Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
08 Haziran 2019 00:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - İstanbul surları 'tehlike' altında12:22 - 33 anaokuluna hibe destek ile eğitim metaryali12:15 - 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler12:12 - 'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'12:00 - İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü11:44 - Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak11:31 - Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli' tamamlandı11:25 - Tren setlerinin kullanılmadığı iddialarına cevap11:23 - Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist yakalandı11:14 - Türkiye'nin fiber optik ağı, kara yolu ağını 5'e katladı
11:11 - İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği11:05 - İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı11:01 - 'Çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik'10:58 - Bakanlık 'Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı10:50 - Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü10:34 - ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar10:19 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi10:14 - 5 şirkete petrol arama ruhsatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
TANAP'tan tarih fışkırdı
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
ABD'den kritik S-400 adımı
'S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanır'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram ertesi diyeti 3
Nasıl olsa 2
uçurmak 2
teslim olmak 5
Gülerek üzülen insan 2
merih demiral 2
kızdığını yapmak 2
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
Gölge ve kemik 1
ücretsiz ulaşım 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam