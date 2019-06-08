Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatilciler, akıcı yoğunluğa neden oluyor
|08 Haziran 2019 12:48
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Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, dönüş için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.
D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.
Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.
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