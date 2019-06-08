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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatilciler, akıcı yoğunluğa neden oluyor
 08 Haziran 2019 12:48
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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, dönüş için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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