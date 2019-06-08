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Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
|08 Haziran 2019 13:38
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Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
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