1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşularının kavgasını ayırmaya çalıştı, canından oldu

Diyarbakır'da oturdukları evin önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 1 çocuk babası 21 yaşındaki Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanıp ağır yaralandı. Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı
 08 Haziran 2019 14:31
Yazdır
Komşularının kavgasını ayırmaya çalıştı, canından oldu

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde oturan Şiyar Şeyhmus Kurt, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafları ayırmaya çalışmıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sırasında tarafların arasında kalan, Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt'u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürürken, burada tedavi altına alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişi gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Şiyar Şeyhmus Kurt'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen D.E.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü
08 Haziran 2019 13:38		 İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
08 Haziran 2019 12:00
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
08 Haziran 2019 08:29		 Üst geçitten yola düştü, araç altında ezilerek can verdi
08 Haziran 2019 08:10
Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı
07 Haziran 2019 20:35		 Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı
07 Haziran 2019 19:59
Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
07 Haziran 2019 19:34		 İstanbul'da emlak sahteciliğine 2 tutuklama
07 Haziran 2019 19:23
Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi
07 Haziran 2019 18:42		 Anne oğul cinayetini tırnaktaki doku örnekleri aydınlattı
07 Haziran 2019 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - Komşularının kavgasını ayırmaya çalıştı, canından oldu14:16 - CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı14:11 - Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu13:54 - 720 yıllık camiyi restorasyon sonrası ibadete Bakan Dönmez açtı13:51 - 'Gezi'de otel tahsis edenler bugün uçak tahsis ediyor'13:47 - Derslerini endüstri 4.0 ile görüyorlar13:38 - Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü13:16 - 2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir13:11 - Ödüllü fotoğrafçı hemşire çekiyor hastaları renklendiriyor12:48 - Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu
12:33 - İstanbul surları 'tehlike' altında12:22 - 33 anaokuluna hibe destek ile eğitim metaryali12:15 - 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdüler12:12 - 'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'12:00 - İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü11:44 - Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak11:31 - Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli' tamamlandı11:25 - Tren setlerinin kullanılmadığı iddialarına cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
TANAP'tan tarih fışkırdı
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
ABD'den kritik S-400 adımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teslim olmak 6
Gülerek üzülen insan 2
insanın kendisine zarar vermesi 1
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 2
Empoze etmek 7
Kağıt helva arası dondurma 3
sakarya'da trafik polisiyle tartışan kadın 3
eşini aldatan kadın 1
anatoly dyatlov 1
Tutuşmuş beraber 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam