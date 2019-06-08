Hayaliydi, atıyla askere gitti
|08 Haziran 2019 14:54
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Uzun bir süre atla askere gitme hayali kuran Duman, atı olmadığı için hayalini gerçekleştiremiyordu. Duman, bir at çiftliği sahibi tarafından kendisine hediye edilen atla bu hayalinin gerçekleşmesinde ilk adımı attı.
Duman ardından tecilini bozdurup askere gitmeye karar verdi. Bu sabah erken saatlerde kendisine hediye edilen atının yanına çiftliğe giden Duman, atının ve kendisinin hazırılıklarını tamamladı. Çiftlikte hazırlıkları tamamlayan Duman, aile yakınları tarafından çiftlikten askere gitmek amacıyla uğurlandı. Duman, böylelikle atla askere gitme hayalini başlatmış oldu. Sivas'tan Ankara'ya kadar patika yollardan atını yormadan gitmeyi planlayan Duman, 6 günde Ankara'ya varmayı hedefliyor. Duman, Ankara'dan askerlik yapacak olan İzmir'in Bornova ilçesine ise otobüsle varmayı planlıyor. Günde yaklaşık 80 kilometre yol gidecek olan Duman, köy ve kasaba gibi yerlerde kamp yapacak.
6 günde gitmeyi hedefliyor
Ahmet Turan Duman 6 günde Ankara'ya gitmeyi hedeflediğini belirterek, "Tecilimi bozdurdum askere gideceğim. Bir hayalim vardı. Kendi atımla kamp yaparak şehirler arası seyahat etmek istiyordum. Kendi atım olmadığı için mümkün değildi. Askere gitmeyi istedim. Bu at kardeşimi hediye eden Kulüp Başkanımız Yasin ağabey oldu. Bu sayede atla askere gidebileceğim. Askerliğim İzmir'e çıktığı için çok uzun bir metraj. Sıkıntılı bin kilometrelik bir yol. Ben bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım. Asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Denk geldiğimiz köyde kasabada atımın gıdasını karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. 6 günde bu seyahatimi tamamlamayı planlıyorum. Bizim yapacağımız seyahat günde en fazla ortalama 80 kilometrelik bir yol kat etmek. Bu da arkadaşımın hiç zarar görmeden kat etmesini sağlayacak bir yol" dedi.
Annesi Suna Duman ise oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için kendisinin çok mutlu olduğunu söyledi.
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