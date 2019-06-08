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Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten yalanlama

Sosyal medyada Alanya'da terör eylemi olacağına yönelik paylaşımlara ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz.
 08 Haziran 2019 15:27
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Terör eylemi paylaşımlarına emniyetten yalanlama

Sosyal medyada Alanya'da terör eylemi olacağına yönelik paylaşımlara ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz. Yapılan yalan haberleri paylaşan kişi yada kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" dedi.

Sosyal medyada Antalya'nın Alanya ilçesinde terör eylemi yapılacağına dair paylaşımlar üzerine konuya ilişkin Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı basın açıklamasında bulundu. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avcı, "Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz. Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması, ilçemize tatile gelen misafirlerimizin yoğunluğundan dolayı ilçemizde trafik ve asayiş konularında herhangi bir sıkıntı oluşmaması ve tatile gelen misafirlerimizin daha huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmesi amacıyla ilçemizde trafik ekipleri ve devriye ekip sayısı artırılmıştır. Benzer yalan haberler yayan kişi veya kişiler terör propagandası yaparak, ülkemiz ve ilçemiz ekonomisini hedef almışlardır. Turizmde büyük beklentiler içerisinde olduğumuz bu sezonu baltalamak, ülkemiz ve ilçemizin ekonomi lokomotifi olan turizme zarar vermek amacıya yapılan paylaşımlara asla inanmayın. Ayrıca kasıtlı yapılan yalan haberleri paylaşan kişi yada kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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