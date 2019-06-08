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Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı
 08 Haziran 2019 15:30
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Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Nevaf Karadağ yönetimindeki 23 HS 005 plakalı pikap, Bismil Tepe kara yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.

Yaralılardan 17'si 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine, diğerleri de Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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