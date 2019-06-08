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Türkiye'nin 'turizm elçilerini' yetiştiriyorlar

İzmir'de turizm ve otelcilik alanında eğitim veren mesleki ve teknik anadolu lisesi, bünyesindeki uygulama oteliyle öğrencilerine çalışma ortamını okulda yaşatıyor
 08 Haziran 2019 15:41
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Türkiye'nin 'turizm elçilerini' yetiştiriyorlar

Turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim veren İzmir'deki Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini birer "turizm elçisi" olarak yetiştiriyor.

Turizm ve otelcilik alanında eğitim veren lise, uygulama oteli ile öğrencilerine çalışma ortamını okul bünyesinde yaşatıyor.

Otelin kat hizmetleri, ön büro, mutfak, resepsiyon gibi bölümlerinde öğrendiklerini hayata geçiren öğrenciler, mesleklerine en iyi şekilde hazırlanıyor. Geleceğin turizm çalışanları, odaların düzeni, yemeklerin hazırlanması ve sunulması, misafirlerin otele kabulü gibi konuları uygulamalı öğreniyor.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında imzalanan "Mesleki eğitimde iş birliği protokolü" kapsamına alınan Türkiye'deki 11 okuldan biri olan kurum, bu yıldan itibaren merkezi sınavda başarı gösteren öğrencilerden mülakatla öğrenci kabul edecek.

Öğrencilerin ilk sene bir yabancı dili yoğun bir programla öğreten okul, daha sonraki senelerde ikinci yabancı dili zorunlu, üçüncü yabancı dili ise seçmeli olarak eğitim programına aldı. Proje ortağı turistik işletmelerde staj yapan öğrencilere istihdam garantisi de sunuluyor.

- "Sektör içinde eğitim alıyorlar"

Okul müdürü Ömer Edip Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Turistik işletmelerin iyi yetişmiş eleman bulmakta zorlandığını ifade eden Ocakoğlu, "Bu sorunla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği bazı zincir oteller grubu ile okullar eşleştirildi. Protokol kapsamında öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren otellere staja gidiyor, sektör içinde eğitim alıyor." diye konuştu.

İşletmelere giden öğrencilerin staj ücreti olarak bin 500 lira aldığını aktaran Ocakoğlu, ayrıca firmaların teorik eğitim sırasında öğrencilere 460 ila 750 lira arasında burs vereceğini belirtti.

Ocakoğlu, sektördeki ihtiyaç nedeniyle mezun olanların istihdam problemi yaşamadığını söyleyerek, "Proje ortağı otellerimiz çocuklarımızı istihdam edecek. Böylelikle işletmeler nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak." dedi.

Turizm sektörünün ülke için öneminin altını çizen Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi iyi yetiştirmek durumundayız. Turistlere kültürümüzü yaşatabilecek bilgi birikimleri olmalı. Yabancı dillerinin ve görgü kurallarının çok iyi olması, güleryüzle hizmet etmeleri lazım. Mezunlarımız bizim turizm elçilerimizdir. Turistlere gösterdikleri hizmetler onların tekrar buraya gelmelerini, burada tatil yapmalarını sağlayacaktır."

- "Turizm sektörü ülkemiz için çok önemli"

Okulun 12. sınıf öğrenclerinden Dilara Taşçı da bu sene mezuniyet heyecanı yaşayacağını dile getirdi.

Uygulama otelinin kendisine büyük deneyim kattığını, otel sayesinde staj için gittiği otellerde zorlanmadığını ifade eden Taşçı, "Turizm sektörünü seviyorum. Bu sektörde insanlara karşı sıcak ve güler yüzlü olmak gerekiyor. Turizm sektörü ülkemiz için çok önemli. Çalışanların misafirlere olan tavırları, karşılamaları misafirlerin bir sonraki sene tekrar Türkiye'yi tercih etmesi açısından önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Kemal Akay da turizm sektöründe iş bulma imkanının yüksek olması dolayısıyla bu alanda eğitim almayı tercih ettiğini anlatarak, "Hedefim turizm sektöründe çok iyi yerlere gelmek, en iyi aşçılardan olmak. Her sektörün zorluğu var ama seviyorsan o zorluklar hoş geliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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