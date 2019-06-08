Alanında ABD'de açılan ilk Türk şirket

Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'ndan 2001 yılında mezun olan Halis Ertaş, şifalı bitkilerle uğraşan kayınpederiyle bir süre çalıştı. Daha sonra kendine bir aktar dükkanı açan Ertaş, yaptığı işi bilimle bağdaştırmak için Anadolu Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparak fitoterapist (bitkilerle tedavi yapan kişi) unvanını aldı. Bitkilerle bağlantılı olduğu için 'Doğanın uyanışı, baharın müjdesi' anlamına gelen 'Talya' adıyla şirket kuran Halis Ertaş, daha büyük bir atölyeye taşındı. Antalya'nın zengin floristik yapısındaki bitkileri değerlendirmek isteyen Ertaş, organize sanayi bölgesinde bir fabrika kurmak istedi, ancak o dönemin yöneticilerinden yeterli destek bulamadı. İşleri yoluna girdikten sonra Döşemealtı'nda bir fabrika açan Ertaş, bu işin daha katma değerli olduğunu düşünerek kendi yolunu çizdi.

ALANINDA ABD'DE AÇILAN İLK TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Tıbbi bitkiler ve aromatik yağlar için insanların ilk zamanlar talebinin aktarlara yönelik olduğunu dile getiren Ertaş, bölgenin etnobotanik yapısını görüp önce uçucu yağlarla üretime başladıklarını söyledi. Yurt dışına fuarlarla açılan Ertaş, "Zamanla yurt dışından talep oluşmaya başladı. Özellikle ABD'den istekler geldi. 2013'te ABD serüvenimiz başladı. Üç yıllık pazarlamanın sonunda ABD'de depo açmamız gerektiğini gördüm. ABD'nin yetkili kurullarından izinleri aldık. Belgelerimizi aldıktan sonra depomuzu oluşturduk. Dağıtımlarımızdan sonra ABD'nin yaygın internet sitelerinde yer bulduk. Market ve eczanelerinde Türk malı olarak satılıyor. Sonrasında bir mağaza açtık. Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler sektöründe, yağlar, gıda takviyeleri grubunda ABD'de açılan ilk Türk firması olduk" diye konuştu.

ANTALYA'NIN BİTKİLERİNİN MOLEKÜLLERİ İLE İLAÇ YAPMA HAZIRLIĞI

Ülkede işsizliği önlemek ve cari açığı azaltmaya yönelik bu sektörde çok ciddi bir pazar olduğunu kaydeden Halis Ertaş, "Büyüklerimiz bize güvensin ve önümüzü açsınlar. İlaç ruhsatı alma yönünde de ilerliyoruz. Yürüttüğümüz birçok proje var. Bölge bitkilerimizden moleküller bularak bunları ilaca dönüştüreceğiz. Şu anda direkt bize bağlı 56 çalışanımız var. Yakın zamanda 100'ü aşacağız. Bize özgü bitkilerden molekül üretip ilaca dönüştürme süreci içinde olacağız" dedi.

HAMMADDE KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Anlaşmalı oldukları çiftçilerle ortak bitkisel üretim yaptıklarını dile getiren Ertaş, bitki ve tohumları ham haliyle aldıklarını, işledikten sonra doluma hazır hale getirip sattıklarını söyledi. Çörekotu, lavanta, ada çayı, kekik ve bademi yoğun şekilde kullandıklarını belirten Halis Ertaş, "Antalya ve çevresi tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin. Fabrikamızda 150'ye yakın ürün işleyebiliyoruz. Ürünleri katma değerli hale getirebilirsek kazançlı hale geliyor. Üreticiden tohum halinde alıp, tohum olarak sattığınızda ürünün kilosu 10 lira, yağını çıkartıp paketlediğinizde 20 lira. Bunu vitamine dönüştürdüğünde 50 lira, ilaca dönüştürdüğünüzde ise 150 lira. Ancak ülke olarak hammadde kaynağını üretip, hammadde olarak satıyoruz. Daha sonra o ürünü katma değerli ürün olarak ithal ediyoruz. Bu da cari açığa neden oluyor" şeklinde konuştu.