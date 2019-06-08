1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 bin 600 yıllık köye ziyaretçi akını

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
 08 Haziran 2019 15:51
Yazdır
2 bin 600 yıllık köye ziyaretçi akını

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 'Küçük Venedik' olarak da bilinen 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünü bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gezip gölün keyfini çıkartırken, köyün maskotu haline gelen leylekleri fotoğrafladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle bayram tatilinde de ilgi odağı oldu. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla 'Küçük Venedik' olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu köy, bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gölde gezintiye çıkarak Uluabat Gölü'nün keyfini çıkardı. Bazı ziyaretçilerin köydeki yöresel lezzetleri tattığı görüldü. Evlerin çatılarındaki leylekleri gören ziyaretçilerde bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

TATİL BİTENE KADAR 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

Bayram tatiliyle yoğunluktan memnun olduklarını belirten Gölyazı Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, Bayram tatiliyle yoğun şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistler halen daha gelmeye devam ediyor. Sadece dün 40 bin kişi köyümüze giriş yaptı. Buraya gelen misafirlerimizi Uluabat Gölü'ne balıkçı kayıklarıyla gezintiye çıkartıyoruz. Tüm misafirlerimizi memnun bir şekilde uğurluyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turistleri görüyoruz, daha sonra yerli turistleri Ortadoğulu turistler takip ediyor dedi.

Uzun süredir böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını söyleyen restoran işletmecisi Batuhan Ünlü , Beklediğimizden daha fazla bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Köyümüz sosyal medyada yaygınlaşmasıyla ünlendi. İnsanlar tatile giderken mutlaka buraya uğruyorlar. Şu ana kadar 150 binin üzerinde misafir buraya geldi. Bayram tatili bitene kadar 200 bin ziyaretçi olmasını bekliyoruz diye konuştu.

Bayram tatilini fırsat bilerek soluğu Gölyazı'da alan vatandaşlar da eşsiz doğal güzelliğine hayran kaldıklarını, ancak bu kadar kalabalık beklemediklerini söyledi.

Görü

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
08 Haziran 2019 16:30		 8 kadının kurduğu kooperatifin ünü ilçeyi aştı
08 Haziran 2019 16:08
Tatile gidemeyenlerin alternatifi piknik alanı oldu
08 Haziran 2019 16:01		 Kazada yaralanan Eslem'den acı haber
08 Haziran 2019 15:58
Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor
08 Haziran 2019 15:37		 Tatilciler dönüşe geçti
08 Haziran 2019 15:33
İşte tatilin 7 gününde Kuşadası'na giren araç sayısı
08 Haziran 2019 15:24		 Bu çileğin kilosu 120 TL
08 Haziran 2019 15:21
Kuaföre giden kadın canından oluyordu
08 Haziran 2019 15:18		 Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
08 Haziran 2019 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
TANAP'tan tarih fışkırdı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi hayatını kaybetti
ABD'den kritik S-400 adımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
warrior 1
Tutuşmuş beraber 1
ücretsiz ulaşım 2
Aramızda uçurumlar 1
Güzel biten son yoktur 4
uçurmak 2
sakarya'da trafik polisiyle tartışan kadın 3
kızdığını yapmak 2
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
trt spor'un müthiş algı çalışması 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam