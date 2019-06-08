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Kazada yaralanan Eslem'den acı haber

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitiren 6 yaşındaki Eslem Avcı, gözyaşları içinde toprağa verildi.
 08 Haziran 2019 15:58
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Kazada yaralanan Eslem'den acı haber

Kaza, 24 Mayıs'ta ilçenin kırsal Aşağıkoçaklar Mahallesi'ndeki Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi'nde meydana geldi. Aniden yola fırladığı iddia edilen Eslem Avcı'ya, 45 H 6535 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, yola savrulan Eslem, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Eslem, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan minik Eslem, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Eslem Avcı'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Sarıgöl Köprübaşı Çınarlı Camii'ne getirildi.

Cenazeye, Eslem Avcı'nın babası Ersan Avcı, annesi Hacer Avcı, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, Avcı ailesinin yakınları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Avcı'nın cenazesi Sarıgöl İlçe Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

DHA
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