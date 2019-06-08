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Mağara'da kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
 08 Haziran 2019 16:05
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Mağara'da kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı
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