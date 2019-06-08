Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1'i polis, 2 ölü
|08 Haziran 2019 16:19
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan polis memuru ve annesi hayatını kaybetti.
Ancar Mahallesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahın da kullanıldığı tartışmada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle öldürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüphelilerinden Y.A'yı Derinboğaz Mahallesi'nde arazide yakaladı.
Diğer şüpheli C.A'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Öldürülen polis memurunun Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.
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