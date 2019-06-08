1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Kazım Arslan'ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazım Arslan'ın ailesine taziyelerini iletti
 08 Haziran 2019 16:33
Yazdır
Erdoğan, Kazım Arslan'ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletmiştir.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması
08 Haziran 2019 18:08		 'El bombaları ile karşılık verdiler, gerekeni yaptık'
08 Haziran 2019 17:23
Bakanı Kurum'u terleten Matematik sorusu
08 Haziran 2019 16:39		 Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
08 Haziran 2019 15:12
CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 14:16		 720 yıllık camiyi restorasyon sonrası ibadete Bakan Dönmez açtı
08 Haziran 2019 13:54
'Gezi'de otel tahsis edenler bugün uçak tahsis ediyor'
08 Haziran 2019 13:51		 Tren setlerinin kullanılmadığı iddialarına cevap
08 Haziran 2019 11:25
'Çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik'
08 Haziran 2019 11:01		 Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
08 Haziran 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
Makas attı kazaya sebep oldu: 3'ü çocuk 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözde tenkit 1
panathiniakos 1
warrior 1
Empoze etmek 7
chernobyl 3
Yanlış anlaşılmak 4
uçurmak 2
Gölge ve kemik 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
Spekülatif kurgu 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam