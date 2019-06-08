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Bakanı Kurum'u terleten Matematik sorusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kafeye giren bakan Kurum, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle soru çözdü. Bakan Kurum, zorlandığı bir matematik sorusunu Matematik öğretmeni eşinden yardım alarak çözdü.
 08 Haziran 2019 16:39
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Bakanı Kurum'u terleten Matematik sorusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uğradığı bir kafede üniversite öğrencilerinin sorduğu matematik sorusunu çözemeyince öğretmen olan eşinden yardım istedi. Eşinden sorunun çözümü hakkında yardım alan Bakan Kurum, daha sonra sorunun cevabını öğrencilere çözerek anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar Tahtakale Mahallesinde esnaf ziyaretleri yaptı. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde sonra Binalı Yıldırım ile birlikte Avcılar'daki imar sorununu çözeceklerini vurgulayan bakan Kurum, uğradığı bir kafede ders çalışan üniversite öğrencilerinin matematik sorusu karşısında bir hayli zorlandı.

Öğrencilerin sorusunu çözemeyen bakan Kurum, daha sonra matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum'u arayarak sorunun çözümü hakkında bilgi aldı. Eşinin verdiği bilgilerin ardından bakan Kurum, soruyu öğrencilere anlatarak çözümünü gerçekleştirdi.

Gençlerle eğlenceli bir diyalog gerçekleştiren Bakan Kurum, "Büyük uğraşlar sonucu çözdük. Eşimizden yardım aldık, diğer arkadaşlardan yardım aldık. Allah kolaylıklar versin işiniz zor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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