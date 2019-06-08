Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
|08 Haziran 2019 16:43
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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