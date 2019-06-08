1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
 08 Haziran 2019 16:43
Yazdır
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı
08 Haziran 2019 17:04		 16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
08 Haziran 2019 15:44
1800 yıllık tiyatro, ihtişamıyla kendine hayran bırakıyor
05 Haziran 2019 22:56		 Karpuz hasadı bir ay erken yapılacak
05 Haziran 2019 22:16
Sınırın sıfır noktasında orman yangını
05 Haziran 2019 22:10		 Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
05 Haziran 2019 22:04
Ölüdeniz'e binlerce araç geldi, yol trafiğe kapandı
05 Haziran 2019 21:33		 Gediz simsiyah zehir akıyor
05 Haziran 2019 20:51
Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı
05 Haziran 2019 20:45		 Ege'nin gizli hazinesi, ziyaretçi akınına uğruyor
05 Haziran 2019 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:13 - Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş18:08 - Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması18:03 - Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi17:58 - Hayvan sevgisi YouTuber yaptı17:53 - Liseli Ulaş, denizde boğuldu17:48 - 'Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır'17:43 - Türksat'tan kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti17:38 - Kayısı hayvanların kırmızı kan hücrelerini artırdı17:33 - İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi17:28 - Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı
17:23 - 'El bombaları ile karşılık verdiler, gerekeni yaptık'17:18 - Nikah masasında 3 aynı isim... Başkan, damat ve şahit17:13 - Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı17:08 - Niğde'de helikopterden düşen astsubay şehit oldu17:04 - Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı16:59 - Antalya sahillerinde yoğunluk devam ediyor16:55 - Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi16:51 - Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
Makas attı kazaya sebep oldu: 3'ü çocuk 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aramızda uçurumlar 1
kükürtlü sabun 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 4
Türkiye Fransa maçı 2
Altın çilek 1
bodrum 1
ücretsiz ulaşım 2
Tutuşmuş beraber 1
dişileri melek sanmak 5
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam