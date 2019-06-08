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Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybeden Tamer Caner son yolculuğuna uğurlandı.
 08 Haziran 2019 16:51
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Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybeden Tamer Caner son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynaşlı'da görev yapan ve henüz hayatının baharında olan Beden Eğitimi Öğretmeni Tamer Caner (30), geçtiğimiz aylarda konulan kanser teşhisinin ardından uzun süre İstanbul'da tedavi gördü.

Yapılan tüm tedavilere rağmen hastalığın pençesinden kurtulamayan öğretmen hayatını kaybetti.

Genç öğretmen için Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Caner ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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