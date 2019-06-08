Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç yıl boyunca Taşbasamak köyünde görev yapan öğretmen Saadet Buket Demir, tayini çıktıktan iki yıl sonra görev yaptığı köye bayram tatilinde geri döndü.

Dokuz günlük bayram tatilini unutamadığı öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve köy halkı ile geçirmek isteyen Buket öğretmen, iki yıl sonra döndüğü köyde öğrencileri sevindirdi. Yanında getirdiği hediyeleri köy meydanında kendisini karşılayan öğrencilerine dağıtan öğretmen, öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı.

Buket öğretmen, öğrencilerini ve köyü çok özlediğini belirterek öğretmenliğinin en güzel anılarının bu köy okulunda olduğunu, giderken belki üç belki beş yıl olur orasını bilmiyorum ama bir gün geri geleceğim dediğini ve o günün de bugüne nasip olduğunu söyledi. Saadet Buket Demir, "Tahmin edemediğim şekilde güzellikler yaşadım. Diyadin'e tayin olduğum zaman ön yargılarla gelmiştim ancak gördüklerim ve yaşadıklarım beni buraya bağladı. Her ne kadar tayinim çıkmış ve gitmiş olsam da buradaki bağımı koparamadım. Buradaki sıcaklığı aile sıcaklığı ile eş değer görüyorum. Bayram dolayısı ile de fırsat bulup geldim. Öğrencilerim beni karşıladı. Onların gözlerinin içindeki mutluluk, umut ışığı her şeye değer" diye konuştu.

Uzun zaman sonra öğretmenlerini kendileri için getirdikleri hediyelerle karşılarında gören öğrenciler ise oldukça mutlu olurken öğretmenlerini çok sevdiklerini ve hiç unutmadıklarını dile getirdiler.