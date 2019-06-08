1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç yıl boyunca Taşbasamak köyünde görev yapan öğretmen Saadet Buket Demir, tayini çıktıktan iki yıl sonra görev yaptığı köye bayram tatilinde geri döndü.
 08 Haziran 2019 16:55
Yazdır
Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç yıl boyunca Taşbasamak köyünde görev yapan öğretmen Saadet Buket Demir, tayini çıktıktan iki yıl sonra görev yaptığı köye bayram tatilinde geri döndü.

Dokuz günlük bayram tatilini unutamadığı öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve köy halkı ile geçirmek isteyen Buket öğretmen, iki yıl sonra döndüğü köyde öğrencileri sevindirdi. Yanında getirdiği hediyeleri köy meydanında kendisini karşılayan öğrencilerine dağıtan öğretmen, öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı.

Buket öğretmen, öğrencilerini ve köyü çok özlediğini belirterek öğretmenliğinin en güzel anılarının bu köy okulunda olduğunu, giderken belki üç belki beş yıl olur orasını bilmiyorum ama bir gün geri geleceğim dediğini ve o günün de bugüne nasip olduğunu söyledi. Saadet Buket Demir, "Tahmin edemediğim şekilde güzellikler yaşadım. Diyadin'e tayin olduğum zaman ön yargılarla gelmiştim ancak gördüklerim ve yaşadıklarım beni buraya bağladı. Her ne kadar tayinim çıkmış ve gitmiş olsam da buradaki bağımı koparamadım. Buradaki sıcaklığı aile sıcaklığı ile eş değer görüyorum. Bayram dolayısı ile de fırsat bulup geldim. Öğrencilerim beni karşıladı. Onların gözlerinin içindeki mutluluk, umut ışığı her şeye değer" diye konuştu.

Uzun zaman sonra öğretmenlerini kendileri için getirdikleri hediyelerle karşılarında gören öğrenciler ise oldukça mutlu olurken öğretmenlerini çok sevdiklerini ve hiç unutmadıklarını dile getirdiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 16:51		 Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
07 Haziran 2019 00:08
'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu
04 Haziran 2019 20:18		 'Sokakta İngilizce' ile öğreniyorlar
03 Haziran 2019 23:33
Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36		 Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
03 Haziran 2019 19:09
Müdür yardımcısının elindeki telefon patladı
02 Haziran 2019 17:13		 Haber sunucularından öğretmenlere diksiyon eğitimi
02 Haziran 2019 16:46
Önder öğretmen, ilik nakli bekliyor
01 Haziran 2019 16:05		 Müdür yardımcısı, her gün 100 kilometre dolaşıyor!
01 Haziran 2019 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
Makas attı kazaya sebep oldu: 3'ü çocuk 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Empoze etmek 7
eşini aldatan kadın 1
panathiniakos 1
aleksandr akimov 1
teslim olmak 6
Nasıl olsa 2
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 4
uçtu uçtu 1
Yanlış anlaşılmak 4
dişileri melek sanmak 5
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam