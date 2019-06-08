Antalya sahillerinde yoğunluk devam ediyor
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya sahillerindeki yoğunluk çok fazla azalmadı - Mavi bayraklı plajlarda yüzen, tekne turuna çıkan ve deniz paraşütü yapan tatilciler renkli görüntüler oluşturdu
|08 Haziran 2019 16:59
|Yazdır
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya'daki sahillerde yoğunluk devam ediyor.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşlenmek ve denizde yüzerek eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönüşe geçmesine rağmen sahillerdeki kalabalığın sürdüğü dikkati çekti.
Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden denize girdi, kumsalda güneşlendi.
Bazı tatilciler, Kaleiçi Yat Limanı'ndan tekneyle tura çıkarak, kentin temizliği ve doğal güzelliğiyle ünlü koylarını gezdi. Tatilcilerden bazıları ise deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hayvan sevgisi YouTuber yaptı
08 Haziran 2019 17:58
|Liseli Ulaş, denizde boğuldu
08 Haziran 2019 17:53
|Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı
08 Haziran 2019 17:28
|Nikah masasında 3 aynı isim... Başkan, damat ve şahit
08 Haziran 2019 17:18
|Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
08 Haziran 2019 17:13
|Şehit mezarına bırakılan not duygulandırdı
08 Haziran 2019 16:47
|Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
08 Haziran 2019 16:30
|8 kadının kurduğu kooperatifin ünü ilçeyi aştı
08 Haziran 2019 16:08
|Tatile gidemeyenlerin alternatifi piknik alanı oldu
08 Haziran 2019 16:01
|Kazada yaralanan Eslem'den acı haber
08 Haziran 2019 15:58