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Antalya sahillerinde yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya sahillerindeki yoğunluk çok fazla azalmadı - Mavi bayraklı plajlarda yüzen, tekne turuna çıkan ve deniz paraşütü yapan tatilciler renkli görüntüler oluşturdu
 08 Haziran 2019 16:59
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Antalya sahillerinde yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya'daki sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşlenmek ve denizde yüzerek eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönüşe geçmesine rağmen sahillerdeki kalabalığın sürdüğü dikkati çekti.

Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Bazı tatilciler, Kaleiçi Yat Limanı'ndan tekneyle tura çıkarak, kentin temizliği ve doğal güzelliğiyle ünlü koylarını gezdi. Tatilcilerden bazıları ise deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.
Anadolu Ajansı
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