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Nikah masasında 3 aynı isim... Başkan, damat ve şahit

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kıyılan nikahta, damat, damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının isminin 'Osman Türkyılmaz' olması, misafirleri şaşırttı.
 08 Haziran 2019 17:18
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Nikah masasında 3 aynı isim... Başkan, damat ve şahit

İlçede yaşayan Ebru Özhan ile Osman Türkyılmaz'ın nikahı dün akşam özel bir düğün salonunda kıyıldı. Nikahta ilginç bir durum yaşandı. Nikah masasında damatla aynı ismi taşıyan iki kişi daha yer aldı. Çiftin nikahını, damadın kuzeni Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz kıyarken, damadın şahitliğini ise büyükbabası Osman Türkyılmaz yaptı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Osman Türkyılmaz tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi. Genç çifte Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Türkyılmaz, çifte bir ömür mutluluklar dileyerek, evliliğin önemini anlattı.

'BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'

Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder"" dedi.

Gelin Ebru Türkyılmaz ise, "Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.

DHA
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