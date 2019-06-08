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İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Jandarma, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamaya yönelik helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
 08 Haziran 2019 17:33
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İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik kontrol ve denetimleri yaptı.

Çekmeköy ve Riva yolunda kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopter ve uçurulan drone havadan destek sağladı.

Mobil Plaka Tanıma Sistemli Araç, takbul gözlük ve karekod cihazının da kullanıldığı denetimlere, jandarmanın eğitimli köpekleri de katıldı.

Emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine yoğunlaşan ekipler, kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal eden, hatalı sollama yapanlar ile hafriyat kamyonlarını kontrol etti.

Uygulamada, ihlal yapan sürücüler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı
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