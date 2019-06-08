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'Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır'

ÇEBİD Başkanı ve DÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel:- "Kimyasal zirai ilaçların kapları da siyah poşet yapımında kullanılıyor. Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır"
 08 Haziran 2019 17:48
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'Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır'

Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBİD) Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, plastikler içerisinde en zehirli ve kanserojen maddeler taşıyanın siyah poşetler olduğunu belirtti.

Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımını azaltmak için hayata geçirilen projenin çok yerinde ve isabetli bir adım olduğunu söyledi.

Plastik poşetlerin çevreye ve insana verdiği zararın çok büyük olduğuna dikkati çeken Temel, "Bakanımızın son açıklamasına göre naylon poşetlerin kullanımının yüzde 70 azaldığını gördük. Bu Avrupa'da yıllardır uygulanmakta olan projeydi. Naylon poşetlerin verdiği zararın azaltılması çok önemli. Biz bunun önlemini almasaydık çevremiz kirlenecekti. Naylon poşetlerin çözülmesi ayrı bir dert çözülmemesi ayrı bir dert. Çözüldüğü zaman toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor." diye konuştu.

Plastik poşetlerin küresel ısınmayı da tetiklediğini aktaran Temel, "Poşetlerin çözüldüğü yerde yetişen bitkiler, meyveler ve sebzeler etkileniyor. Bunları yiyen bizleriz, sonra o kimyasal maddeler bize zarar veriyor. Çözülmediği zaman bunları hayvanlar yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Yakılarak yok edilmek isteniyor bu sefer küresel ısınmaya etki ediyor. Atmosfere zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

- "TSE damgası olmayan hiçbir ürün kesinlikle alınmamalı"

Temel, plastiklerin özellikle sıcak yiyecek ve içeceklerle temas ettiğinde daha da zararlı olduğuna değinerek bu konuda halkın daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Kırtasiye ürünlerinde de plastiklerin çok yoğun olduğunu ve zehir saçtığını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Plastik bir bardağa, tabağa sıcak bir şey koyduğumuzda büzüşme ve içine geçme varsa çözülme en fazla orada oluyor demektir. Öyle olduğu zaman onu kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Böyle plastik, çatal, bardak, kaşık ve tabakları kesinlikle sıcak yiyeceklerde kullanmamamız gerekiyor. Çünkü o sıcaklıkla birlikte polimerik (plastik parça) madde molümerlere dönüşüyor. Onlar vücuda temas ettiği zaman kansere neden oluyor. Kırtasiye ürünlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın mesela aldığı çantalarda ellerine boya geliyor. O boya derisine temas ettiği zaman kimyasallar reaksiyona girecek ve deri kanserine neden olacak. TSE damgası olmayan hiçbir ürün kesinlikle alınmamalı. Eğer vücutta alerji olmuşsa demek ki ağır metaller etki etmiş. Bunlar bilimsel olarak ispatlanmış şeyler. Bu konuda aileler çok dikkatli olmalı. Kimyasal zirai ilaçların kapları da siyah poşet yapımında kullanılıyor. Siyah poşetler plastikler içerisinde en zararlı olanıdır."
Anadolu Ajansı
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