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Liseli Ulaş, denizde boğuldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde suda boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisi 18 yaşındaki Ulaş Güngör, suda boğularak yaşamını yitirdi.
 08 Haziran 2019 17:53
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Liseli Ulaş, denizde boğuldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde suda boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisi 18 yaşındaki Ulaş Güngör, suda boğularak yaşamını yitirdi.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, dün (cuma) öğle saatlerinde bir grup arkadaşı ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Halk Plajı'na gitti. Yüzme bilen Güngör, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra bir anda suda çırpınarak, gözden kayboldu.

Arkadaşları ve plajdaki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri ve 112 Acil Servis ekileri sevk edildi. Ekipler, bot ile Güngör'ü bulunduğu yerden alarak, kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri, bir süre Güngör'ü suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşama döndürmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Güngör'ün cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Ulaş Güngör'ün, Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak İzmir'in Kınık ilçesi, Yukarı Mahalle, Aşık İbrahim Sokak'taki evlerinin önüne getirildi.

Cenaze evin önüne geldiğinde Hüseyin Güngör, annesi Menekşe Güngör ve kardeşi Yağmur Güngör ile talihsiz gencin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Burada helallik alınması ve Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından Güngör'ün cenazesi öğlende, kırsal Büyükoba Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından, Güngör'ün cenazesi toprağa verildi. Mezarlıktaki cenaze törenine AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Sipahi de katıldı.

DHA
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