Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz'ın da olduğu bildirildi
|08 Haziran 2019 18:03
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