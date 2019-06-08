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Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile yapılması planlanan programla ilgili, "Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum." ifadelerini kullandı.
 08 Haziran 2019 18:08
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Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması

Gazeteci Tolga Candaş Işık, İmamoğlu-Yıldırım buluşmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Az önce Ekrem İmamoğlu cevaben aradı, 'Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı' dedi." ifadelerini kullandı.

"UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM"

Yıldırım ise ortak yayınla ilgili, "Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah." ifadelerini kullandı.

"ADİL OLACAĞIMDAN KİMSENİN KUŞKUSU YOKTUR"

İndependent Türkçe'ye konuşan Uğur Dündar, tekliften duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur." diye yanıt verdi.

Memurlar.Net
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