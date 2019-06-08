Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesi, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
|08 Haziran 2019 18:18
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesi, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistler Kapadokya'ya akın etti.
Bayramda onbinlerce turist peribacaları ile ünlü bölgeyi gezdi.
Turistler sabah ilk saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirerek, tarihi bölgeyi gezdi.
Bölgede yoğunluğun pazar gününe kadar süreceği belirtildi.
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