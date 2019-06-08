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Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'nın Örencik, Ormanlı ve Aydınlar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi
 08 Haziran 2019 18:23
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Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da köy ziyaretlerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Çatalca'daki Örencik, Ormanlı ve Aydınlar köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerdeki vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, bir kıraathanede köylülerle çay içip sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Örencik Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, gördüğü çocuklarla ilgilendi, bir vatandaşın isteği üzerine de akrabasıyla görüntülü konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bir köy sakininin bahçesinden topladığı salatalığı vatandaşlara ikram etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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