Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyaretleri
|08 Haziran 2019 18:23
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da köy ziyaretlerinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Çatalca'daki Örencik, Ormanlı ve Aydınlar köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylerdeki vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, bir kıraathanede köylülerle çay içip sohbet etti.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Örencik Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti.
Ziyaret sırasında vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, gördüğü çocuklarla ilgilendi, bir vatandaşın isteği üzerine de akrabasıyla görüntülü konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra bir köy sakininin bahçesinden topladığı salatalığı vatandaşlara ikram etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'İstanbul, Binali Yıldırım markasını hak etmektedir'
08 Haziran 2019 19:42
|Milletvekiili üreticilerin problemleri için devreye girdi
08 Haziran 2019 19:23
|Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti
08 Haziran 2019 19:02
|MSB: Helikopterden düşen askerimiz şehit oldu
08 Haziran 2019 18:53
|Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması
08 Haziran 2019 18:08
|'El bombaları ile karşılık verdiler, gerekeni yaptık'
08 Haziran 2019 17:23
|Bakanı Kurum'u terleten Matematik sorusu
08 Haziran 2019 16:39
|Erdoğan, Kazım Arslan'ın ailesine taziyelerini iletti
08 Haziran 2019 16:33
|Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
08 Haziran 2019 15:12
|CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 14:16