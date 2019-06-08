1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa trafiği dünya liginde üst sıraya çıktı

Bursa trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.
 08 Haziran 2019 18:28
Yazdır
Bursa trafiği dünya liginde üst sıraya çıktı

Bursa trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2017 yılında yüzde 31 ile 68. sırada olan Bursa'mızda yaptığımız ufak dokunuşlardan dolayı trafik sıkışıklığı yüzde 5 azaldı" dedi.

Bursa'da trafik sıkışıklığı geçen seneye göre yüzde 5 azaldı. Navigasyon teknolojisi şirketi Tom Tom tarafından 6 kıta, 56 ülke 403 şehirde yapılan araştırmalarda, listede bulunan Türkiye'deki 10 şehirden en büyük değişim Bursa'da görüldü.

Yapılan araştırmada, Bursa'nın trafik sıkışıklığı 2017 yılındaki 68. sıradan yüzde 5 gerilemeyle 2018 yılında 160. sıraya geriledi. Bursa'da 2018'de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimi cuma akşamları saat 18 ile 19 arası olarak tespit edildi. Bursa'da sabahları trafiğin en sıkışık olduğu bir saatlik dilimde ortalama yüzde 35'lik yoğunluk belirlenirken, bu oran, trafik sıkışıklığının olmadığı saatlerde 30 dakikada gidilecek bir yolun 11 dakika daha uzatarak 41 dakika sürdüğünü gösteriyor. Trafiğin akşamları en sıkışık olduğu saat dilimindeki yoğunluk ise ortalama yüzde 58 olarak kaydedilirken, bu da 30 dakikalık yolun 47 dakika sümesi demek.

Hollanda merkezli şirketin açıkladığı trafik sıkışıklığı yüzdeleri, sürücülerin yıl boyunca direksiyon başında geçirdikleri ekstra süre hesaplanarak belirleniyor. Bursa'da 2018'de trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gün ortalama yüzde 8 ile 26 Ağustos Pazar günü çıkarken, en yüksek seviye ortalama yüzde 41 ile 12 Ocak Cuma olarak aktarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "2017 yılında yüzde 31 ile 68. sırada olan Bursa'mızda yaptığımız ufak dokunuşlardan dolayı trafik sıkışıklığı yüzde 5 azaldı. 2018 yılında 160. sıraya geriledi. İnşallah şehrimizi daha rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşturmak için canla başla çalışacağız" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı
08 Haziran 2019 18:38		 Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı
08 Haziran 2019 17:04
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
08 Haziran 2019 16:43		 16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
08 Haziran 2019 15:44
1800 yıllık tiyatro, ihtişamıyla kendine hayran bırakıyor
05 Haziran 2019 22:56		 Karpuz hasadı bir ay erken yapılacak
05 Haziran 2019 22:16
Sınırın sıfır noktasında orman yangını
05 Haziran 2019 22:10		 Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
05 Haziran 2019 22:04
Ölüdeniz'e binlerce araç geldi, yol trafiğe kapandı
05 Haziran 2019 21:33		 Gediz simsiyah zehir akıyor
05 Haziran 2019 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Niğde'de helikopterden düşen astsubay şehit oldu
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
ABD'den kritik S-400 adımı
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
Kuaföre giden kadın canından oluyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chernobyl 2
Gülerek üzülen insan 2
panathiniakos 1
Altın çilek 1
Empoze etmek 7
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 4
Sözde tenkit 1
kitap kokusu 2
Mansa musa 1
s-400 füze savunma sistemi 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam