MSB: Helikopterden düşen askerimiz şehit oldu
|08 Haziran 2019 18:53
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Milli Savunma Bakanlığı, Niğde'de yaralanan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında helikopterden düşerek ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen Arama/Kurtarma ekibinde görevli bir Kahraman silah arkadaşımız helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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